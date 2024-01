Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν ναρκωτικά σε κάδους σκουπιδιών (εικόνες)

Πώς η αστυνομία συνέλαβε δύο μέλη κυκλώματος διακίνησης μαριχουάνας.

Χειροπέδες σε δύο μέλη κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν πάνω από 66 κιλά του ναρκωτικού αυτού, προχώρησαν στο πλαίσιο επιστάμενης και μεθοδικής έρευνας αστυνομικοί του τμήματος Επιχειρησιακής Τακτικής και Δράσης της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Οπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, συγκεκριμένα συνελήφθησαν ένας 27χρονος ημεδαπός και μία 28χρονη αλλοδαπή, οι οποίοι, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, αποτελούσαν σημαντικά στελέχη του κυκλώματος και είχαν ως «ρόλο» την παραλαβή εντός της ελληνικής επικράτειας, τη μεταφορά, απόκρυψη – αποθήκευση και διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης εντός της ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Η οργανωμένη επιχείρηση έγινε στις 11/1 στην περιοχή του Φιλύρου Θεσσαλονίκης, όπου και εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα δύο προαναφερόμενα μέλη. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε χώρο (κάδους σκουπιδιών) όπου η 28χρονη εναπόθεσε ποσότητες κάνναβης, καθώς και σε δύο οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά δέματα και νάιλον σακούλες που περιείχαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρος (66) κιλών και (646) γραμμαρίων και τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας. Στο μεγαλύτερο μέρος των κατασχεθεισών ποσοτήτων είχαν χρησιμοποιηθεί ειδικά αποσμητικά κάλυψης οσμής ναρκωτικών ουσιών, όπως διευκρινίζεται στη σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρια κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες συναλλαγές τους και ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά των ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

