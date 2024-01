Κοζάνη

Κοζάνη: Είχε εκατοντάδες φυσίγγια χωρίς άδεια (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι Αρχές σε διαμερίσματα της Κοζάνης και οδήγησαν έναν άνδρα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, συνέλαβαν 50χρονο ημεδαπός σε περιοχή της Κοζάνης αστυνομικοί του τμήματος Βοΐου, οι οποίοι και κατάσχεσαν 970 κυνηγετικά φυσίγγια διαφορετικών διαμετρημάτων.

Οπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, η σύλληψη του 50χρονου έγινε χθες και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εμπορίας και της διάθεσης φυσιγγίων.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς έρευνα σε κατάστημα ιδιοκτησίας του 50χρονου, σε περιοχή της Κοζάνης, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν τα 970 κυνηγετικά φυσίγγια διαφορετικών διαμετρημάτων, τα οποία διέθετε προς πώληση, χωρίς να έχει την άδεια από την αρμόδια αρχή.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών του νομού.

