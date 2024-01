Μεσσηνία

Καλαμάτα: Αιματηρή συμπλοκή ανηλίκου με άνδρα

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του θύματος της επίθεσης.

Ακόμα ένα σοβαρό περιστατικό βίας συνέβη σήμερα, ξημερώματα Κυριακής στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 4π.μ. το πρωί, ένας 16χρονος και ένας 42χρονος διαπληκτίστηκαν σε νυχτερινό κατάστημα διασκέδασης, στην οδό Υπαπαντής, στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Λίγο αργότερα εξήλθαν από το κατάστημα και εκεί ο 16χρονος φέρεται να τραυμάτισε τον 42χρονο άνδρα με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, στα πόδια.

Ο 42χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ την ίδια στιγμή η αστυνομία αναζητά τον 16χρονο, που έχει ταυτοποιηθεί για την επίθεση, και διαφεύγει της σύλληψης.

Πηγή: ertnews.gr

