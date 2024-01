Αχαΐα

Αχαΐα: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για ληστεία σε βενζινάδικο

Πώς οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν τους δύο άνδρες μέσω των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων και κατάφεραν να τους συλλάβουν.

Βήμα προς βήμα ακολουθούσαν τις τελευταίες ημέρες οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας τα ίχνη που είχαν αφήσει οι δράστες ληστείας που είχε γίνει το απόγευμα της Πέμπτης σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή Άνω Αλισσός της Αχαΐας και τους εντόπισαν το μεσημέρι του Σαββάτου.

Οι δύο δράστες, ένας Έλληνας και ένας Αλβανός, έκλεψαν μια μοτοσικλέτα που ήταν σταθμευμένη από περιοχή της Πάτρας και, χρησιμοποιώντας ακόμη μια μηχανή και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλα και κράνος, πήγαν στο βενζινάδικο όπου ακινητοποίησαν με την απειλή μαχαιριού τον υπάλληλο, άρπαξαν 4.615 ευρώ και διέφυγαν.

Ωστόσο, τα αποτυπώματά τους βρέθηκαν στην κλεμμένη μοτοσικλέτα που εντοπίστηκε σε περιοχή της Πάτρας και αποδόθηκε στον κάτοχό της, ενώ και η δεύτερη μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης. Σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια τους, οι αστυνομικοί βρήκαν τα ρούχα που φορούσαν οι δράστες όταν διέπραξαν τη ληστεία, ενώ κατέσχεσαν 5,6 γραμμάρια ηρωίνης, πέντε λαθραία πακέτα τσιγάρα και επτά λαθραίες συσκευασίες καπνού, 220 ευρώ και δύο κινητά.

Σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία, κατοχή ναρκωτικών και παράβαση του νόμου για τα όπλα, με την οποία παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλα περιστατικά.

