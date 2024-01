Μαγνησία

Βόλος: Του έστησαν ενέδρα και τον μαχαίρωσαν

Νύχτα τρόμου έζησε ένας άνδρας στον Βόλο, όπου δέχθηκε επίθεση έξω από το σπίτι του.

Εναν απίστευτο εφιάλτη βίωσε πριν από μέρες ένας Βολιώτης λαχειοπώλης, ο οποίος παραλίγο να κινδυνέψει άμεσα η ζωή του, όταν δέχτηκε επίθεση από αγνώστους, οι οποίοι του έστησαν ενέδρα έξω από το σπίτι του, τον έσυραν μέσα, τον φίμωσαν και αφού τον μαχαίρωσαν στα πλευρά, απαιτούσαν να τους αποκαλύψει πού έχει χρήματα για να τα αρπάξουν.

Όταν άρχισε να φωνάζει ζητώντας βοήθεια, εκείνοι προφανώς φοβήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντάς τον αιμόφυρτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν βραδινές ώρες. Ο ίδιος μετά από μία ακόμη κοπιαστική μέρα επέστρεφε στο σπίτι του, προκειμένου να ξεκουραστεί. Δεν περίμενε τι θα ακολουθούσε. Το σπίτι του βρίσκεται στην καρδιά της πόλης. Ένα υπόγειο σε κεντρική πολυκατοικία.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ τα δύο άτομα, πιθανότατα χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ήταν κρυμμένοι σε μία γωνία. Ο ίδιος δεν τους αντιλήφθηκε μέχρι την ώρα που έβαλε το κλειδί στην εξώπορτα της εισόδου της πολυκατοικίας. Με την απειλή μαχαιριού οι δύο δράστες τον έσυραν μέσα στο σπίτι. Του φίμωσαν το στόμα για να μην αρχίσει να φωνάζει. Όταν αντιστάθηκε ένας εκ των δύο τον μαχαίρωσε στα πλευρά, ενώ ο άλλος έκανε φύλλο και φτερό το μικρό υπόγειο, δίχως όμως να βρει κάτι αξιόλογο. Οι δύο τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο λαχειοπώλης τραυματισμένος άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

Ειδοποιήθηκε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου που έσπευσε στο σημείο, προκειμένου να γίνει αναφορά για το συμβάν και να ληφθούν στοιχεία από τη σήμανση. Οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί.

Ο βιοπαλαιστής λαχειοπώλης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου. Σύμφωνα με τον ίδιο χρειάστηκε να παραμείνει νοσηλευόμενος για αρκετές ημέρες, προκειμένου να αποθεραπευτεί από τα τραύματα.

Για καλή του τύχη δεν κινδύνεψε η ζωή του. «Επέστρεψε» ξανά στην ενεργό δράση, στον δρόμο πουλώντας λαχεία. Παράλληλα, βρίσκεται σε αναζήτηση νέας στέγης, διότι μετά την τραυματική εμπειρία που βίωσε έχει την ανάγκη να αλλάξει περιβάλλον, όπως εκμυστηρεύτηκε.

