Σεισμός - Νότια Κυνουρία: Κλειστά τα σχολεία την Τρίτη

Ο δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας ανακοίνωσε το κλείσιμο των σχολείων μετά από το μπαράζ σεισμών τις πρωινές ώρες.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στην περιοχή μετά τον σεισμό των 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 7.20 το πρωί με επίκεντρο βορειοανατολικά του Λεωνιδίου, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας, Εμμανουήλ Δολιανίτης, ανακοίνωσε το κλείσιμο των σχολείων για προληπτικούς λόγους και λόγω των μετασεισμών που σημειώνονται στην περιοχη, αναφέροντας στο ACTION 24 «κουνηθήκαμε και τρομάξαμε λίγο».

Η δόνηση του σεισμού έγινε αισθητή στην Αργολίδα, την Κορινθία, στα νησιά του Αργοσαρωνικού και στην Αττική. Είχαν προηγηθεί έξι μικρότεροι σεισμοί, από 1,8 έως 3,3 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές στην περιοχή.

