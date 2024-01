Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: Κανένα ίχνος του 31χρονου κυνηγού για 12η μέρα

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι κινήσεις του κρεοπώλη, του ανθρώπου που είδε για τελευταία φορά τον αγνοούμενο.

Άκαρπες για 12η ημέρα είναι οι έρευνες για τον 31χρονου Μπάμπη, στο Μεσολόγγι με την αγωνία των συγγενών του να κορυφώνεται.

Οι αρχές «χτενίζουν» ακόμα και με δύτες την περιοχή του αεροδρομίου ενώ έχουν στη διάθεσή τους drones και εκπαιδευμένα σκυλιά.

Τα ίχνη του νεαρού άντρα χάθηκαν το βράδυ της 4ης Ιανουαρίου, όταν ο 50χρονος φίλος του τον μετέφερε από το σπίτι του στην περιοχή των παλαιών ΤΕΙ Μεσολογγίου, προκειμένου να πάει -όπως ισχυρίζεται- για κυνήγι με έναν 31χρονο.

Έκτοτε ο 30χρονος παραμένει άφαντος, παρά τις εντατικές έρευνες των Αρχών στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι κινήσεις του κρεοπώλη, του ανθρώπου που είδε για τελευταία φορά τον αγνοούμενο.

Ο 50χρονος ισχυρίζεται ότι εκείνο το βράδυ είχε αφήσει το κινητό του σπίτι, ωστόσο από τις απαντήσεις των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας διαπιστώθηκε ότι την επίμαχη ώρα από τις 20:40 έως τις 21:41, που έκανε αγορές σε μίνι μάρκετ μέσα στην πόλη του Μεσολογγίου, είχε μαζί του το τηλέφωνο.

