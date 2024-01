Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν για ρίψη μπάζων εκσκαφής σε χωράφι (εικόνες)

Τι διαπίστωσαν οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στην ιδιωτική έκταση κοντά στην Παλαιά Εθνική Οδό.

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία της υποβάθμισης περιβάλλοντος για ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χωράφι που βρίσκεται στην Παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας.

Πρόκειται για τον νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή κατασκευαστικής εταιρίας και τρεις οδηγούς φορτηγών. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε η απόρριψη φορτίων (απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων) που προέρχονταν από εργασίες σε εργοτάξιο ανέγερσης εργοστασίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, «οι συγκεκριμένες ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα, από τη συγκέντρωση μεγάλων όγκων αποβλήτων εκσκαφών να προκαλείται υποβάθμιση του περιβάλλοντος με αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων, καθιστώντας αυτό ακατάλληλο για τις επιθυμητές του χρήσεις και την πρόκληση αρνητικών επιπτώσεων στην οικολογική ισορροπία».

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα.

