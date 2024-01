Κοινωνία

Νέα Σμύρνη - Κλοπή από θυρίδες: Σύλληψη δράστη στην Κολομβία!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

-

Συνελήφθη από αρχές Κολομβίας έπειτα απο καταγγελία της Interpol 47χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε διαρρήξει πέντε θυρίδες από θησαυροφυλάκιο τραπεζικού καταστήματος στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Τον Ιούλιο του 2022 εγκληματική ομάδα η οποία ειδικεύεται σε κλοπές από τράπεζες, διέρρηξαν 5 θυρίδες και αφαίρεσαν τα κοσμήματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό τους. Για την υπόθεση αυτή είχαν συλληφθεί τρεις αλλοδαποί, υπήκοοι Κολομβίας, τον Απρίλιο του 2023.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, έπειτα από την εξιχνίαση περίπτωσης υπόθεσης διάρρηξης πέντε θυρίδων που είχε τελεστεί στις 8-7-2022 σε τραπεζικό κατάστημα στη Νέα Σμύρνη και την ταυτοποίηση τριών αλλοδαπών, ηλικίας 47, 43 και 47 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης για τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενώ εκδόθηκαν και Ερυθρές Αγγελίες από την Interpol.

Δυνάμει της σχετικής Ερυθράς Αγγελίας Interpol και κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες Αρχές, εντοπίστηκε την 10-1-2024 και συνελήφθη, από τις Αρχές της Κολομβίας στη Μπογκοτά, 47χρονος αλλοδαπός ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

Σημειώνεται, ότι 47χρονος αλλοδαπός, έτερο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, είχε εντοπιστεί την 11-4-2023 και συνελήφθη από τις σουηδικές Αρχές στη Σουηδία, δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψη."

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταμόσχευση ήπατος - Δότης: “Νιώθω ευλογημένος που έσωσα το παιδί μου” (εικόνες)

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε σε πινακίδα και κολώνα

Εξαφάνιση στο Μεσολόγγι - Δημόπουλος: Εγκληματική ενέργεια με σχέδιο και γνωστό κίνητρο