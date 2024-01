Θεσσαλονίκη

Μετρό Θεσσαλονίκης - δέσμευση Ταχιάου: Το Νοέμβριο 2024 το πρώτο δρομολόγιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο υφυπουργός Μεταφορών για το ζωτικό έργο που αναμένεται εδώ και χρόνια στη συμπρωτεύουσα.

-

Η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί για χρήση τον Νοέμβριο του 2024 και έξι με οκτώ μήνες μετά θα ακολουθήσει η επέκτασή του προς Καλαμαριά, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα των επεκτάσεών του, με προτεραιότητα τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Αυτά ανέφερε την Τρίτη σε δηλώσεις του από τη Θεσσαλονίκη, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, επισημαίνοντας ότι ο σταθμός Βενιζέλου είναι η μοναδική κατασκευαστική εκκρεμότητα σε επίπεδο πολιτικού μηχανικού και ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι.

Ο υφυπουργός Υποδομών, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της «ΑΚΤΩΡ» Αλέξανδρο Εξάρχου, έκαναν το δρομολόγιο της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης, που είναι διάρκειας περί τα 17 λεπτά και η μεταφορική του ικανότητα αφορά σε 18.000 επιβάτες ανά ώρα και ανά κατεύθυνση.

Προηγήθηκε σύσκεψη στο αμαξοστάσιο του μετρό Θεσσαλονίκης στην Πυλαία, στην οποία συμμετείχαν ο κ. Ταχιάος, ο κ. Εξάρχου και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Νίκος Κουρέτας.

«Η διήμερη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, που ξεκίνησε και με τη συμμετοχή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα, τελειώνει με τη βεβαιότητα ότι τον Νοέμβριο του 2024 θα έχουμε παραδώσει σε λειτουργία το μετρό της Θεσσαλονίκης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ταχιάος και πρόσθεσε: «Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοίχημα για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν αφορά μόνο τη βελτίωση της ζωής της πόλης, αλλά νομίζω ότι είναι μια μεγάλη καμπή για την αυτοπεποίθηση της πόλης και να δει το μέλλον της διαφορετικά».

«Τα έργα ξεκινούν για να τελειώσουν» σημείωσε ο κ. Ταχιάος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «αν η Θεσσαλονίκη πέρασε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια του μετρό, που κάποια στιγμή θα πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε τις ευθύνες που κάποιοι έχουν γι' αυτή την εξέλιξη, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο κανόνας. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, τα έργα που ξεκινήσαμε θα τελειώσουν».

«Έχουμε δεσμευτεί ότι η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο που θα σταματούσε την εξέλιξη αυτή» ανέφερε, από την πλευρά του, ο κ. Εξάρχου και λέγοντας ότι για την εταιρία το πρότζεκτ αυτό αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα», σημείωσε ότι ο ίδιος και η ομάδα του είναι καθημερινά πάνω από το έργο, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Σταθμός Βενιζέλου

Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του ο υφυπουργός Υποδομών, ο Σταθμός Βενιζέλου «είναι ένας σταθμός που έχει ακόμη κάποιες κατασκευαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού».

«Τελειώνουν βεβαίως και οι αρχαιολόγοι το δικό τους αντικείμενο, που αφορά το μείον ένα και είναι ένας χώρος που ελέγχεται από την αρχαιολογική υπηρεσία. Την πρόοδο της παρέμβασης αυτής στο σταθμό Βενιζέλου θα τη δείτε με πρωτοβουλία του υπουργείου Πολιτισμού», συμπλήρωσε ο κ. Ταχιάος, εξηγώντας ότι «δεν είναι ένα έργο που συντονίζεται και διοικείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και από την Ελληνικό Μετρό».

Η Καλαμαριά και οι άλλες επεκτάσεις

Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την «ΑΚΤΩΡ» αφού, όπως διευκρίνισε, «υπάρχουν πέντε διαφορετικές εργολαβίες που πρέπει να συνδυαστούν μεταξύ τους για να μπορέσει να τελειώσει το έργο και αυτό δεν είναι τόσο απλό, θέλει τον χρόνο του. Νομίζω ότι ένα εύλογος χρόνος έξι -οκτώ μηνών αμέσως μετά την παράδοση της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης στους πολίτες είναι αυτός που θα φέρει και τους Καλαμαριώτες μέσα στο μετρό» σημείωσε.

Από εκεί και πέρα, ο κ. Ταχιάος γνωστοποίησε ότι «είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ανακοινώσουμε και το πρόγραμμα των επεκτάσεων του μετρό, προτεραιότητα αποτελεί η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη που έχει πραγματικά την ανάγκη σύνδεσης με το έργο».

Όπως εξήγησε, έχει ολοκληρωθεί και τώρα είναι στη φάση της παράδοσης η μελέτη ανάπτυξης μετρό της Θεσσαλονίκης. «Δουλεύουμε με την Ελληνικό Μετρό ως υπουργείο, ώστε να μπορέσουμε στο αμέσως προσεχές διάστημα να παρουσιάσουμε στους φορείς της πόλης το πώς θα εξελιχθούν οι επεκτάσεις του μετρό στα χρόνια που μας έρχονται» επισήμανε ο υφυπουργός Υποδομών.

Για την πρόβλεψη επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την οδό Λαγκαδά είπε ότι «για εμάς είναι ένα μεγάλο στοίχημα να ξεκινήσουμε αυτό το έργο, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε μελέτες, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στις δημοπρατήσεις τις επεκτάσεις».

Για το FlyOver, ο κ. Ταχιάος επισήμανε ότι «είναι ένα έργο που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει δεσμευτεί ότι θα παραδώσει στους Θεσσαλονικείς και θα το κάνει στον χρόνο που έχει αρχικά εκτιμήσει».

Ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του για το ζήτημα ανέφερε:

«Το τελευταίο διήμερο η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών επισκέφθηκε τις διοικήσεις του «ΟΑΣΘ», της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», του «ΟΣΕΘ Α.Ε.» και της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» για ζητήματα που αφορούν στις συγκοινωνιακές συνθήκες της Θεσσαλονίκης.

Με δηλώσεις αισιοδοξίας για λεωφορεία, οδηγούς, επεκτάσεις μετρό, ηλεκτρικούς φορτιστές, τερματικούς πολυτροπικούς σταθμούς, μητροπολιτικούς φορείς και ενιαίο εισιτήριο κινήθηκε για ακόμη μια φορά η ηγεσία του υπουργείου, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των συγκοινωνιακών μέσων. Αυτό βέβαια προϋποθέτει επίγνωση της πραγματικής κατάστασης της πόλης και διάθεση αυτοκριτικής, που δεν διαφαίνεται από τις έως σήμερα επιλογές της κυβέρνησης.

Όσον αφορά τον ΟΑΣΘ ο υπουργός επιλέγει να διατηρεί σε εκκρεμότητα την οικονομική εκκαθάριση του οργανισμού χωρίς σχεδιασμό για μόνιμη και οριστική λύση. Αλήθεια, πότε προτίθεται να ενημερώσει τους Θεσσαλονικείς για τον χρόνο ολοκλήρωσής της εκκαθάρισης της εταιρίας, που εκκρεμεί από το 2017, ενώ είχε τελικό χρονοδιάγραμμα τέλος του 2023 μετά από δύο παρατάσεις;

Όσον αφορά την «Εγνατία Οδός Α.Ε.», μια εταιρία που υλοποίησε το μεγαλύτερο τεχνικό έργο της χώρας και πολλά τεχνικά έργα στην ελληνική και βαλκανική επικράτεια, επιλέγει να τη διατηρεί σε πολυετές καθεστώς αδράνειας και χωρίς καμία συμμετοχή στην πολυδιαφημιζόμενη ατζέντα των έργων της Θεσσαλονίκης, που απλώς ανακοινώνονται από τα κυβερνητικά στελέχη εδώ και τέσσερα χρόνια. Αντιθέτως, η κυβέρνηση αγνόησε πλήρως τη μελέτη σχεδιασμού της εταιρείας για την υλοποίηση του εξωτερικού οδικού δακτυλίου και επέλεξε να προηγηθεί η αποσπασματική επιλογή του Flyover που ήδη άρχισε να ταλαιπωρεί την πόλη, πριν ακόμη ξεκινήσουν οι κύριες εργασίες.

Πώς εξηγείται ότι και μόνο με τις πρόδρομες εργασίες του Flyover, η πόλη βρίσκεται σε ένα συνεχές μποτιλιάρισμα που συνεπάγεται, χαμένες εργατοώρες, σοβαρά προβλήματα προσέγγισης στα περιφερειακά νοσοκομεία και στις εκπαιδευτικές δομές και δυσλειτουργίες στον προγραμματισμό αποκομιδής των απορριμμάτων στους περιφερειακούς δήμους; Επιπλέον, γίνονται περιβαλλοντικές μετρήσεις της ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης από το κυκλοφοριακό και αν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα τους;

Σε μία πόλη που αντιμετωπίζει πληθώρα συγκοινωνιακών προβλημάτων εδώ και χρόνια, με φορείς που έχουν αφεθεί κυριολεκτικά στην τύχη τους, δεν φταίνε οι «γκρινιάρηδες» πολίτες, όπως συστηματικά χαρακτηρίζονται από στελέχη της κυβέρνησης, αλλά οι επιλογές της σε αποσπασματικές και προσωρινές λύσεις που επιτείνουν την ταλαιπωρία των πολιτών».

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια - Μαρινάκης: Δεν αντιδικώ με τον Σαμαρά, απλά είπα την αλήθεια (βίντεο)

Άνω Βούλα: Αυτοκίνητο έπεσε σε βενζινάδικο (βίντεο)

“Qatargate”: Η Καϊλή καταγγέλλει διασυνδέσεις δικαστών με μασονία και συγκρούσεις συμφερόντων