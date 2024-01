Ρεθύμνου

Ρέθυμνο - Τραυματισμός καθηγητή από ηλεκτροπληξία: Διαμαρτυρία από συναδέλφους του

Στο πλευρό του καθηγητή, ο οποίος εν ώρα μαθήματος υπέστη ηλεκτροπληξία στέκονται οι συνάδελφοί του. Τι αποφάσισαν.

Οργή και αντιδράσεις για την απαξίωση του δημόσιου σχολείου, έχει προκαλέσει το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου, στην Κρήτη, όπου ένας καθηγητής υπέστη ηλεκτροπληξία μπροστά στα μάτια των μαθητών του.

Ο καθηγητής πήγε να βάλει στην πρίζα έναν υπολογιστή για το μάθημα πληροφορικής, υπέστη ηλεκτροπληξία και «τινάχτηκε τρία μέτρα πίσω και προσγειώθηκε πάνω σε ένα θρανίο» και μάλιστα μπροστά στους μαθητές οι οποίοι έπαθαν σοκ. Ο καθηγητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Την οργή της για το συμβάν εκφράζει η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, καλώντας σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο στις 12 το μεσημέρι πριν την έναρξη του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου. Για τη συμμετοχή στη συγκέντρωση ισχύει η στάση εργασίας που έχει προκηρυχτεί από το Δ.Σ. της ΕΛΜΕΡ, 12.00-14.00, διευκρινίζει.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι για το συμβάν δεν έφταιγε «το ελαττωματικό πολύμπριζο», όπως ειπώθηκε, στηλιτεύοντας τη στάση της δημοτικής αρχής που κωφεύει απέναντι στις καταγγελίες για τα προβλήματα των σχολείων. Δηλώνει δε εξοργισμένη «με την κυβέρνηση, που έχει μετατρέψει την Παιδεία σε επιχείρηση για λίγους και την ίδια στιγμή αφήνει τα δημόσια σχολεία στην τύχη τους, χωρίς να φροντίσει ούτε για τα στοιχειώδη. Αυτό που έγινε στο Ρέθυμνο δεν είναι το πρώτο – και φοβόμαστε ότι δεν θα είναι ούτε το τελευταίο – περιστατικό της λογικής «πάμε και όπου βγει» στα σχολεία μας.»

Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ

«Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου εκφράζει τη συμπαράστασή του στον καθσυνάδελφό μας που υπέστη ηλεκτροπληξία εν ώρα μαθήματος και εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Εκφράζουμε επίσης τη συμπαράστασή μας στη σχολική κοινότητα του Πειραματικού Γυμνασίου Ρεθύμνου, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς που σοκαρισμένοι πληροφορήθηκαν την περιπέτεια του συναδέλφου. Στη θέση του θα μπορούσε να είναι ο καθένας.

Η εκπαιδευτική κοινότητα στο Ρέθυμνο είμαστε εξοργισμένοι. Είμαστε εξοργισμένοι με την «επίρριψη ευθυνών», δυστυχώς και με τη συνδρομή της ΔΔΕ Ρεθύμνου, στο «ελαττωματικό πολύμπριζο», σαν να μην υπάρχουν το 2024 αποτελεσματικά αντιηλεκτροπληξιακά συστήματα προστασίας, ακόμα και για τέτοιες περιπτώσεις.

Είμαστε εξοργισμένοι με τις κλειστές πόρτες που βρίσκουμε από τη δημοτική αρχή όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τα προβλήματα των σχολείων μας. Όταν, δικαίως όπως δυστυχώς αποδεικνύεται, ανησυχούμε για τους ελλιπείς ελέγχους ασφαλείας, από την αντισεισμική προστασία μέχρι τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Είμαστε εξοργισμένοι με την κυβέρνηση, που έχει μετατρέψει την Παιδεία σε επιχείρηση για λίγους και την ίδια στιγμή αφήνει τα δημόσια σχολεία στην τύχη τους, χωρίς να φροντίσει ούτε για τα στοιχειώδη. Αυτό που έγινε στο Ρέθυμνο δεν είναι το πρώτο – και φοβόμαστε ότι δεν θα είναι ούτε το τελευταίο – περιστατικό της λογικής «πάμε και όπου βγει» στα σχολεία μας.

Για το παρολίγον μοιραίο συμβάν υπάρχουν ευθύνες και θα αναζητηθούν.

Καλούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 18/1/24, ώρα 12.00, στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, πριν την έναρξη του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου. Για τη συμμετοχή στη συγκέντρωση ισχύει η στάση εργασίας που έχει προκηρυχτεί από το Δ.Σ. της ΕΛΜΕΡ, 12.00-14.00».

