Θεσσαλονίκη: αστυνομικοί άνοιξαν δρόμο για έγκυο

Σωτήρια η παρέμβαση αστυνομικών για την έγκυο γυναίκα που το αυτοκίνητό της είχε κολλήσει στην κίνηση.

Συνδρομή για τη μεταφορά εγκύου σε ιατρικό κέντρο στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη παρείχαν αστυνομικοί.

Λίγο μετά τις 19:00, το 100 δέχθηκε κλήση στην οποία αναφέρθηκε πως ένα αυτοκίνητο που μετέφερε μια έγκυο σε ιατρικό κέντρο στην Καλαμαριά, είχε “κολλήσει” λόγω κίνησης στον Περιφερειακό, στον κόμβο της Ευκαρπίας.

Αστυνομικοί της Τροχαίας και της Άμεσης Δράσης μετέβησαν άμεσα στο σημείο και συνόδευσαν το αυτοκίνητο μέχρι το ιατρικό κέντρο της Καλαμαριάς, ανοίγοντας δρόμο έτσι ώστε η μεταφορά να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με ασφάλεια.

