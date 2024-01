Λέσβος

Λέσβος: “Ιαχές πολέμου” από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παρασκευαϊδη (βίντεο)

Ποια ήταν η άμεση απάντηαη του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και πώς χαρακτήρισε το κόμμα τις δηλώσεις του βουλευτή του.

Με πολεμικές κορώνες και ζητώντας από τους πολίτες να βρίσκονται σε... εγρήγορση ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης ισχυρίστηκε ότι υπάρχει σχέδιο «μοχθηρό» από την Άγκυρα και ότι η γειτονική χώρα διαθέτει ισχυρό αποβατικό στόλο ο οποίος θα έρθει στα νησιά μας όπως η Χαμάς και θα σφάξει τον πληθυσμό. Δεν σταμάτησε όμως εκεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, ο οποίος όπως φαίνεται στο βίντεο της ενημερωτικής ιστοσελίδας του νησιού stonisi.gr κάλεσε τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση και να οργανώσουν Παλλαϊκή άμυνα, ώστε όταν έρθουν οι Τούρκοι να μπορέσουν να αμυνθούν και όπως σημείωσε να ξέρει ο καθένας σε ποιο χαράκωμα θα βρίσκεται με το τουφέκι του.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ ήρθε άμεσα. «Στον κ. Παρασκευαΐδη διαμηνύθηκε αρμοδίως, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να ασχοληθεί ξανά με φαιδροτητες και υπερβολές, που είναι εκτός των θέσεων μας», σημείωσε η Χαριλάου Τρικούπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης συμμετέχει στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής στην οποία όπως δήλωσε έχει αναφέρει όλες τις ανησυχίες του για τους Τούρκους και τις δηλώσεις που κάνουν περί γαλάζιας πατρίδας. Μάλιστα, όπως υποστήριξε, ο ίδιος έχει μεγάλη εμπειρία από εμπόλεμες καταστάσεις καθώς πήγε στην Κύπρο ως εθελοντής το 1974.

