Σέρρες - Τροχαίο: Νταλίκα συγκρούστηκε με εκχιονιστικό (βίντεο)

Πώς συνέβη το τροχαίο ατύχημα. Πώς οδήγησε σε ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία των οδηγών.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου στις Σέρρες.

Λίγο μετά τις 18:15, νταλίκα συγκρούστηκε με αλατιέρα στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού, μετά τα διόδια Στρυμονικού στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Λόγω της σύγκρουσης, ο δρόμος στο σημείο παρέμεινε για αρκετή ώρα κλειστός και σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα epiloges.tv από την αποσυμφόρηση και μετά η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται από μία λωρίδα. Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

