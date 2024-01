Ρεθύμνου

Ρέθυμνο - Τροχαίο: Μηχανή παρέσυρε πεζή σε διάβαση

Πώς συνέβη το περιστατικό. Ποια η κατάσταση της υγείας της γυναίκας η οποία διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής εντός του λιμανιού στο Ρέθυμνο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πεζής γυναίκας. Δίκυκλο όχημα, κινούμενο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, παρέσυρε τη γυναίκα, η οποία διέσχιζε εκείνη την ώρα τη διάβαση.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

