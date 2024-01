Δωδεκανήσα

Ρόδος: Κατάδικη αγνόησε τους όρους αναστολής και φυλακίστηκε ξανά

Ποια νομική διάταξη ενεργοποίησε η Εισαγγελία, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ανακαλείται η αναστολή.

Απόλυτη αδιαφορία είχε επιδείξει μια 52χρονη Ελληνίδα από τη Ρόδο, προς την δικαστική απόφαση που την είχε αφήσει ελεύθερη επιβάλλοντάς της αναστολή ποινής υπό περιοριστικούς όρους. Μόνο που αυτή τη φορά οι Εισαγγελικές Αρχές αποφάσισαν να εφαρμόσουν το γράμμα του νόμου και έτσι μετά από σύλληψή της από αστυνομικούς της Ασφαλείας, οδηγήθηκε στη φυλακή όπου θα εκτίσει κανονικά την ποινή της.

Η γυναίκα εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής και διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιάσει τους όρους με τους οποίους είχε μείνει εκτός φυλακής, παρά τη συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και δυο μηνών που της είχε επιβληθεί. Έτσι, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, ο οποίος διέταξε τον εκ νέου εγκλεισμό της σε κατάστημα κράτησης.

