Εξαφάνιση στο Μεσολόγγι: Η απολογία του κρεοπώλη - Μεταφέρθηκε “νύχτα" στα δικαστήρια (εικόνες)

Στον ανακριτή υπό άκρα μυστικότητα οδηγήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας ο κρεοπώλης, που θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση του Μπάμπη.

Οι έρευνες των Αρχών έχουν επικεντρωθεί στη λιμνοθάλασσα, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου να κάνει λόγο για μία δύσκολη περιοχή.

Σιωπηλός ο κρεοπώλης

Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς ο 50χρονος κρεοπώλης που συνελήφθη, συνεχίζει να κρατά το στόμα του ερμητικά κλειστό.

Στο "κάδρο" των ερευνών έχει μπει και ο 36χρονος φίλος του, του οποίου το κινητό εξέπεμψε στο ίδιο σημείο με του 31χρονου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει προκύψει κάτι σε βάρος του.

Οικογένεια Μπάμπη: Υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι, θα έχουμε "εκπλήξεις"

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο δικηγόρος της οικογένειας του 31χρονου, είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν εκπλήξεις σε ότι αφορά την διερεύνηση της υπόθεσης εξαφάνισης του Μπάμπη Κούτσικου.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Δημόπουλος σχετικά με τον 50χρονο κρεοπώλη, «εμπαίζει τις Αρχές, περιμένουμε να πει στην απολογία του έστω και μισή αλήθεια, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει πει καμία αλήθεια».

«Είναι οικονομικό το κίνητρο, αυτό είναι αντικειμενικό και όλα τα άλλα ερευνώνται», ανέφερε ο κ. Δημόπουλος, υποστηρίζοντας ότι δεν φέρονται να ευσταθούν σενάρια που ακούγονται πχ. για κοινή αναζήτηση λιρών ή τοκογλυφία, αναφέροντας ότι ο 31χρονος και ο 50χρονος «είχαν κοινό χόμπι το κυνήγι και είχαν σχέση φιλική».

«Εμείς λέμε ότι υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων», επεσήμανε ο δικηγόρος.

«Κάνουμε το παν να τον βρούμε»

Την Κυριακή, η μητέρα του αγνοούμενου, συντετριμμένη, δήλωσε τα εξής στον ΑΝΤ1: «Έχουμε άριστη συνεργασία με τις αρχές, κάνουμε το παν για να τον βρούμε. Προφανώς είναι και πολύ μεγάλο το εύρος των έρευνών και με τα ειδικά σκυλιά γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες».

Η Χριστίνα Κούτσικου, αδερφή του Μπάμπη, δήλωσε: «Αποδείχθηκε ότι ο κρεοπώλης εμπλέκεται με την εξαφάνιση του αδερφό μου αλλά όπως λέω πάντα εμάς το κύριο θέμα που μας απασχολεί είναι να δούμε πού είναι ο Μπάμπης αυτή τη στιγμή».

Πηγές τις αστυνομίας ανέφεραν από την πλευρά τους τα εξής: «Η έρευνα δεν σταματάει εδώ, καθώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την εμπλοκή άλλων ανθρώπων. Θα συνεχίζουμε να εξετάζουμε όποιο στοιχείο βρίσκουμε, για να μπορέσουμε να βρούμε τον αγνοούμενο. Η μορφολογία του εδάφους, όμως, δυσχεραίνει ιδιαίτερα τις έρευνες».

Υπενθυμίζεται ότι στο κάδρο έχει μπει και 36χρονος φίλος του κρεοπώλη, σε βάρος του οποίου όμως δεν έχει βρεθεί κάτι.

