Γρεβενά

Γρεβενά - Άλογα: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τον τεμαχισμό των ζώων

Τι ζητά στην παρέμβασή της η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αναστασία Μασούρα σχετικά με την θανάτωση τεσσάρων αλόγων στα Γρεβενά.

Την παρέμβαση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αναστασίας Μασούρα προκάλεσε η είδηση της θανάτωσης των τεσσάρων αλόγων στην περιοχή των Γρεβενών.

Η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός παρήγγειλε στην Εισαγγελία Γρεβενών να διενεργήσει προκαταρκτική έρευνα για το εάν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα και τον εντοπισμό των δραστών.

«Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στις δέουσες νόμιμες ενέργειες προς διακρίβωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιόποινων πράξεων και εντοπισμό των δραστών σχετικά με την θανάτωση των τεσσάρων αλόγων στην περιοχή Σαμαρίνας Γρεβενών. Ακολούθως να μας ενημερώσετε σχετικά», αναφέρεται στην εισαγγελική παραγγελία.

Το χρονικό και τα λόγια του ιδιοκτήτη στον ΑΝΤ1:

Κτηνωδία συνέβη στα Γρεβενά όταν άγνωστοι πυροβόλησαν, σκότωσαν και τεμάχισαν τέσσερα άλογα σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Το σοκαριστικό θέαμα αντίκρισε ο ιδιοκτήτης τους, όταν πήγε να τους δώσει τροφή.

Τα τέσσερα πανέμορφά θηλυκά άλογα, κείτονταν νεκρά και τεμαχισμένα.

Όπως περιγράφει στον ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης των αλόγων, Νίκος Γκαμπετάς, «ούτε τα αγρίμια… Και οι λύκοι να τα πιάσουν δεν θα το φάνε… Αυτοί το σφάξανε».

Σοκαρισμένος ο κτηνοτρόφος, προσέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα καταγγέλλοντας το συμβάν. Οι δράστες φαίνεται πως ήταν καλά οργανωμένοι, μετακίνησαν τα άλογα από το σημείο που τα πυροβόλησαν με όχημα, για να μην υπάρχει ορατότητα από τον δρόμο, ενώ αφαίρεσαν με επαγγελματικό τρόπο στοχευμένα σημεία.

«Βλέπω σε ένα παλιό στάβλο, είχε στριμώξει τέσσερα άλογα, τα βάλανε σε μια γωνία και τα ξεκοκαλίσανε, βγάλανε τα πόδια, βγάλανε τα κρέατα από τη σπονδυλική στήλη, τα βγάλανε», λέει ακόμη ο ιδιοκτήτης.

