Γρεβενά - Ιδιοκτήτης αλόγων: ούτε τα αγρίμια… τα βάλανε σε μια γωνία και τα ξεκοκαλίσανε (εικόνες)

Κτηνωδία στα Γρεβενά όταν άγνωστοι πυροβόλησαν, σκότωσαν και τεμάχισαν άλογα. Τι λέει ο ιδιοκτήτης τους στον ΑΝΤ1.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Κτηνωδία συνέβη στα Γρεβενά όταν άγνωστοι πυροβόλησαν, σκότωσαν και τεμάχισαν τέσσερα άλογα σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Το σοκαριστικό θέαμα αντίκρισε ο ιδιοκτήτης τους, όταν πήγε να τους δώσει τροφή….

Αντιμέτωπος με το αποτρόπαιο θέαμα, βρέθηκε ο ιδιοκτήτης των αλόγων πηγαίνοντας προς την κτηνοτροφική του μονάδα στο Χελιμόδι. Τα τέσσερα πανέμορφά θηλυκά άλογα, κείτονταν νεκρά και τεμαχισμένα.

Όπως περιγράφει στον ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης των αλόγων, Νίκος Γκαμπετάς, «ούτε τα αγρίμια… Και οι λύκοι να τα πιάσουν δεν θα το φάνε… Αυτοί το σφάξανε».

Σοκαρισμένος ο κτηνοτρόφος, προσέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα καταγγέλλοντας το συμβάν. Οι δράστες φαίνεται πως ήταν καλά οργανωμένοι, μετακίνησαν τα άλογα από το σημείο που τα πυροβόλησαν με όχημα, για να μην υπάρχει ορατότητα από τον δρόμο, ενώ αφαίρεσαν με επαγγελματικό τρόπο στοχευμένα σημεία.

«Βλέπω σε ένα παλιό στάβλο, είχε στριμώξει τέσσερα άλογα, τα βάλανε σε μια γωνία και τα ξεκοκαλίσανε, βγάλανε τα πόδια, βγάλανε τα κρέατα από τη σπονδυλική στήλη, τα βγάλανε», λέει ακόμη ο ιδιοκτήτης.

Αστυνομικοί του Α.Τ Πολυνερίου πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.





Υπενθυμίζεται πως στη Μυτιλήνη ένας άνδρας συνελήφθη για κακοποίηση ζώων και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς όπως αποδείχθηκε μετά από καταγγελία με μαχαίρι θανάτωσε δύο κουνέλια.





