Λέσβος: Σκότωσε κουνέλια με μαχαίρι και συνελήφθη

Η τοπική αστυνομία του νησιού, συνέλαβε τον άντρα έπειτα απο καταγγελία που έγινε σε βάρος του.

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησε την Τρίτη 16 Ιανουαρίου η αστυνομία της Λέσβου. Οι αρχές έλαβαν καταγγελία, ότι ο άντρας θανάτωσε με μαχαίρι δύο κουνέλια. Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη, στη Μυτιλήνη, από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Μυτιλήνης, άνδρας ελληνικής υπηκοότητας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας που αφορά την κακοποίηση ζώων και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Όπως αποδείχτηκε μετά από καταγγελία, ο συλληφθείς στην περιοχή της Θερμής, με μαχαίρι θανάτωσε δύο κουνέλια.

