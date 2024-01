Ηράκλειο

Ηράκλειο: Σκύλος εντόπισε ηλικιωμένο αγνοούμενο (εικόνες)

Ποια η συμβολή του Πυροσβεστικού Σώματος και του ειιδικά εκπαιδευμένου σκύλου στην αναζήτηση του ηλικιωμένου.

-

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση ενός 73χρονου άνδρα στην περιοχή Σκαφιδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Συγγενικά του πρόσωπα σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cretapost.gr ενημέρωσαν την αστυνομία για την εξαφάνιση του και αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Στις έρευνες συμμετείχαν τρία οχήματα με έξι Πυροσβέστες καθώς επίσης και άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο που εντόπισε τον 73χρονο ο οποίος είχε τις αισθήσεις του.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο άνδρας διεκομίσθη στο νοσοκομείο.

Εντοπίστηκε ηλικιωμένος, από τον διασωστικό σκύλο της 3ης ΕΜΑΚ και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, στην περιοχή Γάζι Ηρακλείου Κρήτης. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα και η ομάδα Ίκαρος (Σ.μη.Ε.Α.) της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κρήτης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 22, 2024

