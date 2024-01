Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη οικιακής βοηθού για κλοπή

Για ποιο ποσό την κατηγόρησε η εργοδότριά της. Τι έπεισε την Αστυνομία ότι εκείνη αφαίρεσε το ποσό.

Οικιακή βοηθός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι έκλεβε χρήματα από την εργοδότριά της.

Η 58χρονη εργοδότρια απευθύνθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Ωραιοκάστρου, καταγγέλλοντας ότι η 44χρονη Ελληνίδα οικιακή βοηθός αφαίρεσε τη Δευτέρα το πρωί από την τσάντα της, το ποσό των 350 ευρώ.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι της 44χρονης, όπου εντοπίστηκαν 1.900 ευρώ, ποσό το οποίο, όπως φέρεται να ομολόγησε η ίδια, είχε αφαιρέσει κατά την τελευταία διετία από την 58χρονη, εκμεταλλευόμενη την εργασία της ως οικιακή βοηθός.

Η συλληφθείσα οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

