Κοινωνία

Ωραιόκαστρο: συμπλοκή μετά την παρενόχληση κοριτσιών από νεαρούς με μαχαίρια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη αναστάτωση επικραάτησε στο Ωραιόκαστρο, μετά το επεισόδιο με την παρενόχληση των κοριτσιών.

-

Συμπλοκή νεαρών ατόμων λίγο πριν τις 22:00 έγινε το βράδυ της Πέμπτης στον προαύλιο χώρο του αφύλαχτου Κονταξοπούλειου Αθλητικού Κέντρου στο Ωραιόκαστρο, κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ανήλικοι αλλοδαποί από άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης παρενόχλησαν κοπέλες που βρίσκονταν στο Κονταξοπούλειο κρατώντας αιχμηρά αντικείμενα, μαχαίρι και κατσαβίδι, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή με δεύτερη παρέα ανηλίκων από το Ωραιόκαστρο, με ξύλα και πέτρες, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Επί τόπου έφτασαν τρία περιπολικά της αστυνομίας και αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙΑΣ), που προχώρησαν σε τέσσερις προσαγωγές.

Στον έναν εκ των τεσσάρων το οποίο φέρεται να αναγνωρίστηκε ότι συμμετείχε στη συμπλοκή βρέθηκε επάνω του αιχμηρό αντικείμενο, μαχαίρι, για το οποίο θα σχηματιστεί δικογραφία για τον νόμο περί όπλων.

Πηγή: politesoraiokastrou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νέες ταυτότητες: Ανοίγει η πλατφόρμα - Οδηγός για τις αιτήσεις

Κασσελάκης: το λάθος για τα Κατεχόμενα, η επίθεση Αχτσιόγλου και η “επανόρθωση” (βίντεο)

Νέες ταυτότητες: Ανοίγει η πλατφόρμα - Οδηγός για τις αιτήσεις