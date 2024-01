Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Τραυμάτισε θανάσιμα πεζό και τον εγκατέλειψε

Συνελήφθη ο οδηγός που χτύπησε και εγκατέλειψε αβοήθητο το θύμα του στο δρόμο.

Στο νοσοκομείο Αργοστολίου άφησε το απόγευμα την τελευταία του πνοή, ένας 89χρονος από την Κεφαλονιά, ο οποίος παρασύρθηκε το πρωί της Τρίτης, από αυτοκίνητο ενώ περπατούσε στον Κούταβο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου άφησε αβοήθητο και χτυπημένο τον ηλικιωμένο στην άσφαλτο και εξαφανίστηκε. Ο ηλικιωμένος διεκομίσθη στο νοσοκομείο Αργοστολίου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τελικά εξέπνευσε.

Μετά από έρευνες της Τροχαίας Αργοστολίου, που αξιοποίησε και πληροφορίες αυτοπτών μαρτύρων, εντοπίστηκε και συνελήφθη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός που εγκατέλειψε τον 89χρονο συντοπίτη του, αφού πρόκειται, επίσης, για Κεφαλλονίτη 32 ετών.

