Θεσσαλονίκη: Ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού σε κατάστημα ψιλικών (βίντεο)

Βίντεο - ντοκουμέντο δείχνει καρέ - καρέ τις κινήσεις του δράστη

Ληστεία σε κατάστημα ψιλικών σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή των Πεύκων, στη Θεσσαλονίκη.

Στις 22:30, ένα άτομο, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τού προσώπου του, έβγαλε μαχαίρι σε υπάλληλο καταστήματος ψιλικών στην οδό Αγίου Στεφάνου και απέσπασε 750 ευρώ μετρητά από το σημείο.

Η αστυνομία πραγματοποιεί αναζητήσεις για τον εντοπισμό του ληστή.

Βίντεο - ντοκουμέντο δείχνει καρέ - καρέ τις κινήσεις του δράστη:

