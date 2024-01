Χανιά

Χανιά: Κινδύνεψε οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στο λιμάνι (εικόνες)

Πως ανασύρθηκε από το νερό ο οδηγός που μέσα στην νύχτα βρέθηκε στην θάλασσα, μαζί με το αυτοκίνητο του.

Στα παγωμένα νερά του Ενετικού Λιμένα των Χανίων κατέληξε τα ξημερώματα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 53χρονος οδηγός του.

Το περιστατικό συνέβη στην ακτή Τομπάζη και σε κοντινή απόσταση από τον λιμενικό σταθμό.

Ο οδηγός του ΙΧ πρόλαβε να βγει από αυτό, ενώ στη συνέχεια άνδρες του λιμενικού σταθμού τον ανέσυραν από την θάλασσα .

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 53χρονο στο νοσοκομείο Χανίων. Τα αίτια της πτώσης του ΙΧ στη θάλασσα ερευνά ο λιμενικός σταθμός Χανίων Σημειώνεται ότι η είσοδος οχημάτων στο ενετικό λιμάνι απαγορεύεται.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης ξεκίνησε η επιχείρηση ανάσυρσης του ΙΧ αυτοκίνητου που έκανε «βουτιά» τα ξημερώματα στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων.

Η ζωή του 53χρονου άντρα ο οποίος οδηγούσε το όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

