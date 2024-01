Ηλεία

Πύργος: Άνδρας έχει “ρημάξει” καταστήματα - Η στιγμή που εισβάλει σε μαγαζί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ο 32χρονος έχει γίνει "ο φόβος και ο τρόμος" για τα καταστήματα της περιοχής. Βίντεο ντοκουμέντο από την εισβολή του σε κατάστημα.

-

"Μάστιγα" έχουν γίνει για τον Πύργο Ηλείας, τα χτυπήματα παραβατικότητας από έναν 32χρονο που είτε μόνος είτε με... παρέα "διαπρέπει" σε κλοπές και διαρρήξεις.

Την τελευταία διετία η δράση του είναι έντονη και έχουν σχηματιστεί σε βάρος του τουλάχιστον δέκα δικογραφίες για κλοπές και διαρρήξεις στην περιοχή του Πύργου. Παρά τις συλλήψεις και την παρουσία του στο Αυτόφωρο, η νομοθεσία του δίνει την ευκαιρία να παραμένει έξω ελεύθερος για να συνεχίζει τη δράση του, αφού δικάζεται με αναστολή όπως και μετά την τελευταία του διάρρηξη σε κατάστημα εστίασης…

Είτε σε απόμερα μέρη, είτε στο κέντρο της πόλης, ο 32χρονος δεν φαίνεται να προβληματίζεται και εύκολα θα μπει κάπου για να κλέψει.

Αποκαλυπτικό είναι το βίντεο από γνωστό χώρο εστίασης στην κεντρική πλατεία του Πύργου, όπου έχει γίνει “πελάτης” αφότου κλείσει το κατάστημα. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, στις 4 το πρωί της 18ης Ιανουαρίου, “μπούκαρε” με άνεση, έψαξε τη μπάρα και το ταμείο και έφυγε με το ποσό των 150 ευρώ και δύο κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται για την παραγγελιοληψία.

Μετά από αυτό το χτύπημα συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων Παραβατικότητας Ευπαθών Ομάδων και παρέδωσε τις δύο κινητές συσκευές, που είχε στην κατοχή του.

Η συγκεκριμένη περίπτωση παραβατικού ατόμου προκαλεί προβληματισμό τόσο στις αστυνομικές αρχές, όσο και στην κοινωνία, καθώς φαίνεται πως δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να βάλει φρένο στα όσα κάνει…

Πηγή: ilialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Πισπιρίγκου: Σήμερα η εισαγγελική πρόταση για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Ομόφυλα ζευγάρια: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον γάμο

Αμπελόκηποι: Συνελήφθη διαρρήκτης που απειλούσε να πέσει στο κενό (βίντεο)