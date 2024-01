Ηλεία

Ηλεία: Διαρρήκτες “άνοιξαν” σπίτι την ώρα κηδείας

Πώς δρούσαν οι διαρρήκτες οι οποίοι φαίνεται ότι είναι μέλη μια μεγάλης σπείρας που δρα στην περιοχή.

-

Η εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, έριξε φως στην υπόθεση κλοπής του χρηματικού ποσού των 6.000€ από σπίτι σε χωριό των Κρεστένων στην Ηλεία τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι φερόμενοι ως δράστες μέλη της σπείρας από τη Μεσσηνία που είχαν πραγματοποιήσει πολλά χτυπήματα και έδειχναν αδίστακτοι, διέρρηξαν και το εν λόγο σπίτι το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου.

Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την απουσία των ιδιοκτητών σε κηδεία και βρήκαν ελεύθερο το πεδίο για να κινηθούν ανενόχλητοι. Να ψάξουν παντού να βρουν τα μετρητά σε συρτάρι και να φύγουν με γεμάτες τσέπες.

Τα μέλη της σπείρας από τη Μεσσηνία έδειξαν να μη φοβούνται τίποτα και σε δύο περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους αστυνομικούς που τους καταδίωξαν. Η πρώτη στην περιοχή της Κρέστενας και του Επιταλίου στις 30 Νοεμβρίου όταν κατάφεραν να ξεφύγουν.

Η δεύτερη ήταν στις 5 Ιανουαρίου, οπότε και οι δράστες μπλοκαρίστηκαν από τις Αρχές στα Λεχαινά. Ο ένας από τα μέλη της σπείρας συνελήφθη και προφυλακίστηκε, ενώ είχε τότε ταυτοποιηθεί και δεύτερο άτομο, το οποίο και συνελήφθη με ένταλμα την περασμένη εβδομάδα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, μετά από μεθοδική έρευνα και συγκέντρωση στοιχείων για την υπόθεση του χωριού της Κρέστενας, ταυτοποίησαν τους δύο από τους δράστες.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των δυο κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Πηγή: ilialive.gr

