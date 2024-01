Θεσσαλονίκη

Μυστήριο με το θάνατο Ρουμάνου στη Θεσσαλονίκη

Πώς μια απλή υπόθεση θανάτου γέννησε ισχυρές υποψίες ανθρωποκτονίας στην Αστυνομία.

Οσμή εγκληματικής ενέργειας αναδίδει η υπόθεση του θανάτου ενός 47χρονου μετανάστη πολίτη Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας εντοπίστηκε τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου τραυματισμένος στην οδό Βαλαωρίτου στο κέντρο της πόλης από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου. Διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείου Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και νοσηλεύτηκε, δυστυχώς όμως υπέκυψε στα τραύματά του οκτώ ημέρες αργότερα, συγκεκριμένα στις 16 Ιανουαρίου.

Αρχικά την υπόθεση θανάτου του ανέλαβε το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου, στη συνέχεια όμως και ειδικά μετά τα ευρήματα τις ιατροδικαστικής εξέτασης (βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις), την παρέλαβε το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, καθώς όλα τα ενδεχόμενα για την ακριβή αιτία θανάτου του να παραμένουν ανοιχτά.

