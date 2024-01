Κυκλάδες

Άνδρος - Φωτιά: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες (βίντεο)

Στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος από γύρω νησιά έσπευσαν στην Άνδρο. Σημαντική η συμβολή των εθελοντών. Ρίψεις νερού και από αέρος στην διάρκεια της ημέρας.

Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Άνδρο, προκειμένου να τιθασεύσουν τις φλόγες που ξεπήδησαν στην περιοχή της «Άχλας» το μεσημέρι της Παρασκευής.

Νωρίτερα σήμερα είχε κινητοποιηθεί από την Αθήνα αεροσκάφος και ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων με 1 ελικόπτερο. Ενισχύσεις με στελέχη της Πυροσβεστικής και οχήματα σε έφθασαν στην Άνδρο από γειτονικά νησιά το απογευμα της Παρασκευής.

Αργά το βράδυ οριοθετήθηκε η φωτιά από το Μοναστήρι του Αγίου Μάμα μέχρι την περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης.

Η κατεύθυνση του ενός μετώπου της πυρκαγιάς είναι προς τα Αποίκια ενώ το άλλο μέτωπο κατευθύνεται προς Στενιές και προς την θάλασσα.

Επί ποδός θα παραμείνουν όλη την νύχτα πυροσβέστες και εθελοντές για να δώσουν μάχη με τις εστίες και τυχόν αναζωπυρώσεις.

