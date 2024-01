Κυκλάδες

Φωτιά στην Άνδρο - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα (εικόνες)

Πόσα στελέχη και οχήματα επιχειρούν στην περιοχή με στόχο την αναχαίτιση της πυρκαγιάς.

Πυρκαγιά ξέσπασε την Παρασκευή λίγο πριν τις 15.00 σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο σημείο «Άχλα» στην Άνδρο.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν, 9 στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος με 3 οχήματα.

Κινητοποιήθηκε εξάλλου από την Αθήνα ένα αεροσκάφος και ομάδα πεζοπόρου της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) με 1 ελικόπτερο, ενώ ακτοπλοϊκώς πρόκειται να μεταβούν στην Άνδρο από τη Σύρο, 6 στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος με 2 οχήματα και από την Τήνο, 3 στελέχη με 1 όχημα.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες με οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Άνδρου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άχλα της νήσου Άνδρου. Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές #πυροσβέστες με οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ. Επίσης κινητοποιήθηκε 1 Α/Φ και ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ από Αθήνα με 1 Ε/Π, ενώ θα μεταβούν…

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2024

Πηγή εικόνων: adriakipress.gr

