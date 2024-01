Κόσμος

Βραζιλία - Ελικόπτερο: Αναγκαστική προσγείωση στην μέση του δρόμου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περιπέτεια στον αέρα για το πλήρωμα και τους επιβάτες, ένας εκ των οποίων ήταν τραυματίας και γινόταν η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο.

-

Παρολίγον τραγωδία τη Δευτέρα στη Βραζιλία όταν ένα ελικόπτερο της αστυνομίας έκανε βαριά προσγείωση σε δρόμο την ώρα που μετέφερε έναν τραυματία από τροχαίο που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο βίντεο φαίνεται το ελικόπτερο να στροβιλίζεται πριν τελικά να πέσει, χωρίς να συντριβεί, σε δρόμο.

Το ατύχημα συνέβη στην πολιτεία Μίνας Γκερές αφού η αστυνομία είχε κληθεί για τροχαίο ατύχημα ε δύο αγροτικά και τρία φορτηγά οι οδηγοί των οποίων είχαν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με τον διοικητή της τροχαίας που επέβαινε στο ελικόπτερο η πτώση προκλήθηκε όταν υπήρξε απώλεια περιστροφής.

«Μέσα στο ελικόπτερο ήμασταν συνολικά έξι άτομα. Ευτυχώς όλοι είμαστε καλά στην υγεία. Το σημείο που προσγειώθηκε το ελικόπτερο ήταν το καλύτερο δυνατόν μετά την απώλεια περιστροφής που είχαμε» είπε στο βραζιλιάνικο G1.

Για την ιστορία ο τραυματίας οδηγός φορτηγού μετά την περιπέτεια στον αέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Joao XXIII με ασθενοφόρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Απολύθηκε η “Πάπισσα του Οργασμού” - Ήταν δασκάλα σε δημοτικό σχολείο (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια - Μητσοτάκης: Γιατί “ναι” στον γάμο και “όχι” στην παρένθετη μητέρα

Εορτολόγιο - 11 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα