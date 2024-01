Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Άνοιξε η γη και... κατάπιε νεαρούς στο Μπιτ Παζάρ (εικόνες)

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Μία τρύπα περίπου τριών μέτρων άνοιξε στο οδόστρωμα, στη στοά του Μπιτ Παζάρ στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να «καταπιεί» έναν 19χρονο και μία συνομήλική του.

Αναστατωμένος ο κόσμος που βρισκόταν στην περιοχή κάλεσε το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική.

Ωστόσο μέχρι να καταφθάσει, καταστηματάρχης προσέφερε μία αναδιπλούμενη σκάλα από την οποία κατάφεραν να βγουν στην επιφάνεια τραυματισμένοι οι δύο νεαροί.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 19χρονη έχει κατάγματα ενώ σε καλύτερη κατάσταση είναι ο νεαρός, που φέρει θλαστικά τραύματα.

Η είσοδος στο Μπιτ Παζάρ από την οδό Τοσίτσα έχει σφραγιστεί.

Έρευνα για το συμβάν διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

