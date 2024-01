Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “Τρελή πορεία” αυτοκινήτου - Έπεσε σε 6 σταθμευμένα ΙΧ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα και χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική για να τους απεγκλωβίσει.

-

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες- στη συμβολή των οδών Ανθέων με Λασκαράτου. Μάλιστα, το ένα από τα αυτοκίνητα προσέκρουσε πάνω πάνω σε έξι σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί των αυτοκινήτων που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Στο περιστατικό, χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της οποίας αποτελούμενο από επτά πυροσβέστες και δύο οχήματα, έφτασε στο σημείο και επιχείρησε για τον απεγκλωβισμό των οδηγών.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για το συμβάν.

Ολοκληρώθηκε ο #απεγκλωβισμός, από EIX οχήματα, δύο τραυματισμένων ατόμων, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη, συνεπεία τροχαίου, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. . Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 27, 2024

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καταλήψεις - Μαρινάκης: Στόχος η διασφάλιση της Εξεταστικής, θλιβερές μειοψηφίες όσοι αντιδρούν (βίντεο)

F-35: Επιστολή Μπλίνκεν στον Μητσοτάκη για τα αεροσκάφη και τα εξοπλιστικά “δώρα”

Έγκλημα στο Μεσολόγγι - Δημογλίδου: Ο δράστης πυροβόλησε τον Μπάμπη με το δικό του όπλο (βίντεο)