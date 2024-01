Λασιθίου

Ιεράπετρα: πότε θα γίνει η κηδεία του 17χρονου που έκανε moto cross

Σε πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία για τον θάνατο του νεαρού που έφυγε από τη ζωή σε πίστα moto cross.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Ιανουαρίου, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 17χρονο Μάριο Χ. που τραυματίστηκε θανάσιμα το απόγευμα του Σαββάτου σε αυτοσχέδια πίστα motocross στην Ιεράπετρα.

Η κηδεία του θα γίνει στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Φωτεινής στην Ιεράπετρα στις 14:00 μ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι ο 17χρονος, παρέα και με άλλους μοτοσικλετιστές, είχαν βρεθεί στην αυτοσχέδια πίστα motocross προκειμένου να προπονηθούν, όταν για άγνωστους λόγους ο νεαρός, ενώ βρισκόταν στον αέρα κατά τη διάρκεια άλματος έπεσε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά.

Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον 17χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας όμως σφυγμό, μεταφέροντας τον στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Ο 17χρονος εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο νεαρός δεν τα κατάφερε και έχασε τη ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

