Χανιά - Καταγγελία: άγριο περιστατικό bullying σε σχολείο

Μαρτυρικές στιγμές φαίνεται να έζησε ένας μαθητής στα χέρια συμμαθητών του...

Ένα άγριο περιστατικό bullying με θύμα 15χρονο μαθητή σημειώθηκε σε σχολείο των Χανίων με δράστες τρεις συμμαθητές του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος έχει βρεθεί στο στόχαστρο των νταήδων από την αρχή της σχολικής χρονιάς χωρίς δυστυχώς το σχολείο να καταφέρει να παρέμβει αποτελεσματικά.

Αποκορύφωμα, το πρωί της Δευτέρας όταν τρεις μαθητές, επιτέθηκαν στον συμμαθητή τους όχι μόνο λεκτικά αλλά και σωματικά, τον χλεύασαν, τον χτύπησαν και του έβαλαν σακούλα στο κεφάλι.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι μαθητές Α’ λυκείου σε Γενικό Λύκειο των Χανίων.

Στους δράστες δόθηκε διήμερη αποβολή από το σχολείο ενώ οι οικογένειες ενημερώθηκαν άμεσα.

