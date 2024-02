Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Αγρότες: διαμαρτυρία και ψήφισμα από τους μελισσοκόμους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αγρότες ενημέρωσαν πως την Παρασκευή και το Σάββατο, από τις 6.30 έως τις 8μμ οι αγρότες θα ανάψουν τους φάρους και θα πατήσουν τις κόρνες των τρακτέρ.

-

Ψήφισμα με τα αιτήματά τους επέδωσε στο Γραφείο Mακεδονίας του πρωθυπουργού, που στεγάζεται στο Διοικητήριο, αντιπροσωπεία των αγροτών που πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην νότια πύλη της ΔΕΘ, με αφορμή την έκθεση Agrotica.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος του συντονιστικού οργάνου των αγροτών, Κώστας Χατζηπαραδείσης, στην 11μελή αντιπροσωπεία που μετέβη στο Διοικητήριο ήταν και μέλη της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων, που επέδωσαν ξεχωριστό ψήφισμα.

Νωρίτερα, πραγματοποίησαν συμβολική πορεία διαμαρτυρίας στο χώρο της Agrotica και επέδωσαν ψήφισμα στη διοίκηση της ΔΕΘ, προκειμένου να το διαβιβάσει στο Υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη κατά τα εγκαίνια της έκθεσης.

Ο κ. Χατζηπαραδείσης, τόνισε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο, από τις 6.30 έως τις 8μμ οι αγρότες θα ανάψουν τους φάρους και θα πατήσουν τις κόρνες των τρακτέρ. Την Κυριακή το μεσημέρι, πρόσθεσε, θα επιστρέψουν στα μπλόκα, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι η κυβέρνηση να αφουγκραστεί τα προβλήματα των αγροτών.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΠΘ: Νέα επεισόδια με κουκουλοφόρους και ΜΑΤ (βίντεο)

Ιερά Σύνοδος: Επιστολή στους βουλευτές για τα ομόφυλα ζευγάρια

Σύνοδος Κορυφής - Μητσοτάκης για αγρότες: Προτάσεις μέτρων στην Βουλή την Παρασκευή