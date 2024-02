Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: εντοπίστηκε νεκρός άνδρας από φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, αλλά για τον άνδρα ήταν αργά...

-

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής, συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για πυρκαγιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην οδό Μαυρομιχάλη, στην περιοχή της Μαρτίου.

Άμεσα έσπευσε η πυροσβεστική στο σημείο, όμως σύμφωνα με το grtimes.gr δεν κατάφεραν να μπουν από την πόρτα καθώς αυτή ήταν θωρακισμένη και για αυτό τον λόγο επιχείρησαν την κατάσβεση από το μπαλκόνι. Μπαίνοντας όμως στο εσωτερικό του διαμερίσματος, το οποίο είχε υποστεί μεγάλες ζημιές ήδη, εντόπισαν έναν άντρα ηλικίας περίπου 50 ετών, ο οποίος ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Στην κατάσβεση επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα ενώ στο σημείο βρέθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, επί της οδού Μαυρομιχάλη, στη #Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 2, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Βοτανικός: στο νοσοκομείο άνδρας από πυροβολισμούς

Αγρότες: Εκατοντάδες τρακτέρ έξω από την “Agrotica” - Νέα μέτρα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός

Μαρκόπουλο: Διαρρήκτες έκαναν “χρυσή” μπάζα