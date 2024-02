Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής

Τη ζωή του έχασε στην άσφαλτο ένας νεαρός μοτοσικλετιστής στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 32χρονος έχασε τη ζωή του, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο και ανετράπη.

Το δυστύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες στο 7ο χλμ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα κατέληξε. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η υποδιεύθυνση τροχαίας Θεσσαλονίκης.

