Αγρίνιο: Κτηνοτρόφος βρέθηκε νεκρός στο μαντρί του

Θρήνος για τον νέο κτηνοτρόφο που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο μαντρί του.

Μεγάλη θλίψη σκόρπισε στο Δοκίμι Αγρινίου η είδηση του θανάτου ενός νέου ανθρώπου.

Ο Βασίλης Τζαλοκώστας, κτηνοτρόφος στο επάγγελμα, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο μαντρί του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Σάββατο, στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Δοκιμίου και ώρα 3.00 μ.μ.

