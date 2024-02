Θεσσαλονίκη

Πέταξε...κάνναβη κατά τη διάρκεια καταδίωξης

Παράτησε τη μηχανή του, αλλά και την κάνναβη. Παρολαυτά, συνελήφθη.

(εικόνα αρχείου)

Ποσότητα κάνναβης άνω του ενός κιλού κατασχέθηκε μετά τη σύλληψη 37χρονου στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος επέβαινε σε μοτοσικλέτα και για να αποφύγει τον έλεγχο τράπηκε σε φυγή, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και προβαίνοντας σε παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Στη συνέχεια, εγκατέλειψε τη μοτοσικλέτα και κατά τη διάρκεια της πεζής καταδίωξης, απέρριψε από την κατοχή του δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη συνολικού βάρους 1 κιλού και 116 γραμμαρίων, οι οποίες περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν. Η μοτοσικλέτα κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

