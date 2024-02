Λάρισα

Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή βρέφος τριών μηνών

Θλίψη στην ΑΕΛ για την απώλεια του βρέφους. Η ανακοίνωση του ερασιτέχνη.

Τραγωδία συνέβη στη Λάρισα με ένα βρέφος τριών μηνών να φεύγει από τη ζωή.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή το ερασιτεχνικό τμήμα της ΑΕΛ, μέσα από ανακοίνωσή της, χωρίς να δίνονται περεταίρω λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου της μικρούλας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

"Συλλυπητήρια στην οικογένεια του φιλάθλου μας Σωτήρη Πονηρού για τον τραγικό χαμό της τριών μηνών κόρης τους. Όλη η βυσσινί οικογένεια συμπάσχει μαζί τους. Καλό παράδεισο".

