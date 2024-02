Ηράκλειο

Τροχαίο δυστύχημα: Πολύτεκνος πατέρας σκοτώθηκε δίπλα στο σπίτι του

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο, η τέταρτη στην συγκεκριμένη περιοχή, μέσα στε μια εβδομάδα.

Ακόμη μια τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στο Ζαρό του Δήμου Φαιστού.

Θύμα είναι ένας 43χρονος πατέρας πολύτεκνης οικογένειας και σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο 43χρονος κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού οχήματος που οδηγούσε, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από το δρόμο, να προσκρούσει σε στύλο και να ανατραπεί. Ο άτυχος άνδρας φέρεται να καταπλακώθηκε από το όχημα.

Πρόκειται για το τέταρτο θύμα της ασφάλτου στην Κρήτη, μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα, μετά την 59χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο στη Λυγαριά, και το ζευγάρι των Χανιωτών, που σκοτώθηκαν την περασμένη Τετάρτη.

