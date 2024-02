Φωκίδα

Φωκίδα: Επιχείρηση μεταφοράς ασθενούς από ορεινό καταφύγιο

Η μεταφορά έγινε από το καταφύγιο Πιτιμάλικο, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, στα Βαρδούσια Όρη Φωκίδας.

Επιχείρηση μεταφοράς ασθενούς στήθηκε, το πρωί της Κυριακής (04/02), στην ορεινή Φωκίδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από τις Αρχές, ο ασθενής μεταφέρθηκε από το καταφύγιο Πιτιμάλικο στα Βαρδούσια.

Ακόμα, όπως έγινε γνωστό, στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες της ΟΟΕΔ της 7ης ΕΜΑΚ, καθώς και ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω καταφύγιο βρίσκεται στη θέση Πιτιμάλικο, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, στα Βαρδούσια Όρη Φωκίδας.

Η μεταφορά του ασθενούς ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το ελικόπτερο που τον μετέφερε προσγειώθηκε στο ελικοδρόμιο του κέντρου εκπαίδευσης υλικού πολέμου, όπου και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

