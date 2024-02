Αρτα

Άρτα - Σύλληψη ανηλίκου: “έστελνε” απειλές σε συνομήλικο του

Τι βρέθηκε στην κατοχή του ανήλικου και γιατί συνελήφθησαν και οι γονείς του.

Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Άρτας ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από καταγγελία που διατυπώθηκε σε βάρους από έτερο ανήλικο για απειλές που είχε εκφράσει σε βάρος του μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης την προηγούμενη ημέρα, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία σιδερογροθιά.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.

Πηγή: epiruspost.gr

