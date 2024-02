Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκαν σε άνδρα και τον χτύπησαν με σφυρί στο κεφάλι!

Εντοπίστηκε και ο πεθερός του συλληφθέντα. Πότε θα συνεχιστεί το δικαστήριο και ποια η τύχη των κατηγορουμένων

Στο κρατητήριο θα περάσει τις επόμενες δύο μέρες ένας 34χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος ότι χτύπησε με σφυρί στο κεφάλι έναν 40χρονο, στο Πρόχωμα Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και κατηγορούμενος ως συνεργός, 61χρονος πεθερός του.

Οι δύο άνδρες παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης το οποίο διέκοψε τη συζήτηση για την Τετάρτη, με παράλληλη παράταση της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων.

Ο 34χρονος και ο πεθερός του, με καταγωγή από την Αλβανία, διώκονται για βαριά σωματική βλάβη, ενώ ο παθών νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Όλα έγιναν την Κυριακή τα ξημερώματα, έξω από πιτσαρία, όπου οι δύο εμπλεκόμενες πλευρές φαίνεται πως διασκέδαζαν νωρίτερα. Για ασήμαντη αφορμή, ο 61 ετών άνδρας διαπληκτίστηκε με τον παθόντα και κατά την έξοδό του από το κατάστημα, τον ακινητοποίησε πιάνοντάς τον από το χέρι. Οι δύο άνδρες έπεσαν στο έδαφος και τότε επενέβη ο 34χρονος, χτυπώντας τον 40χρονο τρεις φορές με το σφυρί στο κεφάλι.

Ο 34χρονος συνελήφθη επί τόπου, ενώ αργότερα εντοπίστηκε και ο πεθερός του..

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

