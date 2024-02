Ζάκυνθος

Σεισμός κοντά στη Ζάκυνθο

Ποια η ένταση, το επίκεντρο και το εστιακό βάθος του σεισμού.

Σεισμός 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 6 Φεβρουαρίου ανοιχτά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 17,2 χιλιόμετρα.

