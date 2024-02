Σέρρες

Σέρρες: Συμπλοκή σε δομή φιλοξενίας μεταναστών

Ο απολογισμός της συμπλοκής που σημειώθηκε στη δομή φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων.

Συμπλοκή σημειώθηκε, αργά χθες το βράδυ, σε δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στις Σέρρες (πρώην Γεωργική Σχολή), με συνέπεια να τραυματιστούν ελαφρά τρία άτομα και να προκληθούν φθορές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 11 το βράδυ, για άγνωστη αιτία, πιάστηκαν στα χέρια δύο ομάδες αλλοδαπών, από τη μία Ιρακινοί (Γεζίντι) κι από την άλλη Σύροι και Παλαιστίνιοι. Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερρών, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Τα πνεύματα ηρέμησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα και ξεκίνησαν έρευνες της Αστυνομίας.

Προκλήθηκαν ζημιές σε κοντέινερ της δομής, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι άγνωστοι πέταξαν πέτρες σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκαλώντας φθορά στην τζαμαρία του.

