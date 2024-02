Κέρκυρα

Κέρκυρα: παιδί έπεσε από γέφυρα κάνοντας ποδήλατο

Επιχείρηση διάσωσης για παιδί που έπεσε από γέφυρα όταν έκανε ποδήλατο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Στον Άγιο Παντελεήμονα Βόρειας Κέρκυρας έσπευσαν 2 οχήματα και 5 άνδρες της Πυροσβεστικής, όταν έλαβαν κληση για ένα παιδάκι που έπεσε από γεφύρι και δεν μπορεί να ανέβει.

Το παιδί, 10 ετών, έπεσε από το γεφύρι όταν έκανε ποδήλατο.

Το παιδί είναι καλά στην υγεία του ενώ στο σημείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες.

