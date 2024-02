Αχαΐα

Πάτρα: Εμπρησμός αυτοκινήτων στην Παραλία (εικόνες)

Άγνωστοι περιέλουσαν όχημα με υγρό και το έκαψαν, με αποτέλεσμα η φωτιά να μεταδοθεί και στο διπλανό.

Στη φωτιά παραδόθηκαν δύο αυτοκίνητα τα ξημερώματα Τρίτης προς Τετάρτη στην Πάτρα, μετά από εμπρησμό.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα των Πατρών tempo24 , περίπου στις 16.00 τα ξημερώματα, στις εργατικές κατοικίες της «Εύας» στην Παραλία, δύο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες, μετά από εμπρησμό.

Άγνωστοι περιέλουσαν το ΙΧ με εύφλεκτο υλικό και του έβαλαν φωτιά. Το δεύτερο αυτοκίνητο «άρπαξε», καθώς ήταν σταθμευμένο ακριβώς δίπλα.

Πηγή: Tempo24

